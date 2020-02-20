На отчетном собрании в с. Ишаки местные жители подняли тему неудовлетворительного состояния подземных пожарных резервуаров. Их насчитывается 4: на улицах Центральная, Ясельная, Садовая, Калинина. Местные жители утверждают, что из них невозможно набрать воду в пожарную машину, поэтому в случае возгорания пожарным приходится ехать в д.Чиганары.

Как пояснили в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Чебоксарскому району ГУ МЧС РФ по Чувашии, состояние 4 вышеперечисленных пожарных резервуаров, как и в остальных деревнях поселения Ырашпулых, Чиганары, Кивсерт-Марги, Сятра-Марги неудовлетворительное. Несмотря на выданные предписания, работа по проверке и дополнительной установке источников противопожарного водоснабжения главой поселения не проводится, отметили в надзорном ведомстве.

По словам главы Ишакского сельского поселения Анатолия Максимова, на территории находятся пять подземных резервуаров, из них 4 в с.Ишаки, 1 в д.Кивсерт-Марги. «В них вода есть круглый год. Предписание было в плане оборудования знаками, их мы установили», — сказал Анатолий Николаевич. Для установки полугаек в двух деревнях Кивсерт-Марги и Малдыкасы оборудование закуплено, их планирует установить летом в связи с проведением сварочных работ.

20.02.2020

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