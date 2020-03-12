13 марта днем и в ночь на 14 марта в Чебоксарах и местами по Чувашской Республике ожидается «желтый» уровень погодной опасности: порывы ветра до 21 м/с. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС РФ по Чувашии.

Неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, затруднениями в работе всех видов транспорта (авто, ж/д, авиа), ограничениями при проведении аварийно-восстановительных, высотных работ, нарушениями в системе ЖКХ, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабоукрепленных, рекламных конструкций, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб. А также возникновению ДТП на дорогах республики, затруднению движения автотранспорта, созданию на дорогах аварийных ситуаций и пробок.

12.03.2020

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