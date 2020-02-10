В Чебоксарах в прошлом году по заявлениям граждан и юридических лиц в МФЦ г. Чебоксары было оказано 1 152 326 услуг. Среднедневная пропускная способность всех офисов МФЦ на территории города Чебоксары составляет около 4000 граждан, а среднее время ожидания в очереди не превышает 15 минут. С прошлого года в центрах «Мои документы» организовано предоставление новых, востребованных населением государственных услуг: получение ИНН и информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста. Также появились 3 новые муниципальные услуги. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

«В ближайшем будущем планируется оснащение МФЦ производственно-техническими комплексами – это криптокабины, которые автоматизируют процесс сбора биометрических данных граждан для изготовления заграничных паспортов нового поколения со сроком действия 10 лет», – отметил директор АУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Чебоксары Алексей Черкасов. Планируется, что первая криптокабина появится в главном офисе по ул. Ленинградской.

10.02.2020

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