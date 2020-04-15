Жители Шумерли попросили предоставлять достоверную статистику о заболевших в их муниципалитете. В настоящее время известно об одном заболевшем. Вице-премьер Чувашии Алла Салаева заверила, что по всем муниципалитетам статистика будет предоставлена. Сегодня об этом шла речь на видеоконференции с главами городов и районов региона.

На прямой линии жительница Шумерли посетовала, что у жителей города нет полной информации о заболевших, из-за чего рождается много слухов.

15.04.2020

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