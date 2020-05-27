В рамках празднования 100-летию Чувашской автономной области музей «Бичурин и современность» п. Кугеси объявляет конкурс видеороликов «Путешествие по Чебоксарскому району».

В конкурсе могут принимать участие жители района,республики в возрасте от 12 лет и старше, согласный с условиями конкурса. Работы могут предъявляться как от индивидуальных участников, так и от инициативных, творческих групп (представителей школ, молодёжных организаций, подростково-молодёжных клубов, команд, семей).

На конкурс принимаются видеоработы, повествующие о богатстве и разнообразии природных, культурных, исторических и туристических объектов, расположенных на территории сел, и населенных пунктов Чебоксарского района, достопримечательностях Чебоксарского района.

Прием работ с 01 июля 2020 года.

Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке: Конкурс видеороликов «Путешествие по Чебоксарскому району»

27.05.2020

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