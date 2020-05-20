Музей «Бичурин и современность» п. Кугеси представил виртуальную выставку «Руками творю красоту — Никитиной З.Н. 80 лет», к юбилею ветерана старейшего предприятия Чебоксарского района фабрики художественных промыслов «Паха тĕрĕ» Никитиной Зинаиде Никитичне (19.05.1940, с. Альгешево).

Она начала работать вышивальщицей в кооперативно-промысловой артели со 2 января 1957 года. Под шефством мастера фабрики Гавриловой М.М. 26 октября 1968 г. получила высший — 5 разряд вышивальщицы. Здесь Никитина З.Н. трудилась 37 лет. В 1990 году была удостоена звания «Заслуженный работник промышленности ЧАССР». Награждена орденом Трудового Красного Знамени от 7 июня 1977 г., имеет знак «Победитель социалистического соревнования 1979 года», «Мастер – золотые руки» (1987).

В фонде музея хранятся документы, говорящие нам о том, что Зинаида Никитична была активным общественником — депутатом Синьялского сельского Совета (1982, 1985, 1987, 1995,) Чебоксарского районного Совета депутатов (1977, 1979, 1982).

20.05.2020

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