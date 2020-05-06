Музей «Бичурин и современность» п. Кугеси представляет виртуальную выставку о деятелях культуры и искусства, участниках Отечественной войны 1941-1945 гг. — «Творческая интеллигенция Чебоксарского района – участники Великой Отечественной войны».

В рядах фронтовиков были артисты — заслуженный артист ЧАССР Михайлов В.М. (д. Толиково), заслуженный деятель искусств ЧАССР К.И. Иванов (д. Чигирь), Александров Г.А. (д. Тохмеево). Бочаров И.А. из д. Б. Чигирь окончил Чувашское государственное театральное училище в 1940 г., но выйти на сцену в качестве артиста ему удалось только после войны, где он, будучи танкистом, был ранен.

Первый режиссер чувашской студии телевидения Антонов М.К. (д. Б. Карачуры) прошел войну командиром взвода противотанковых орудий от Москвы до Кенигсберга и в Маньчжурии. Награжден тремя орденами Красной Звезды.

Пришлось отложить кисти и краски на время и художникам. Скульптор Кудрявцев И.Ф. (д. Ойкасы) известен как создатель работ «В. Чкалов» (1939), «К. Иванов» (1949), «В. Чапаев» (1950), памятник К.В. Иванову в Чебоксарах (1952), «Чувашка-штукатур» (1952), «За власть Советов» (1957), «Пузырист» (1961), «Космонавт А.Г. Николаев» (1962).

Музыканты Илюхин Ю.А. и Кондратьев П.О. из с. Ишаки вложили свой вклад в дело Победы. Юрий Александрович дважды награжден орденом Отечественной войны 2-й степени,известен как автор свыше 100 публикаций о чувашской профессиональной и народной музыке, музыкальной культуре и творчестве композиторов республики. Фаготист Петр Осипович награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. До марта 1943 года служил в Красной Армии. В 1944 — 1946 гг. играл в оркестре Высшего училища военных дирижеров, затем стал солистом оркестра МХАТа.

Не оставили перо в трудные годы для родины журналисты, писатели, поэты. Марков Х.Н. (с. Икково) прошел всю войну, после победы по направлению политуправления Красной Армии он прибыл на работу в Литовскую ССР. Выпустил более 100 работ, из них вышло 5 книг и на литовском языке. Поэт, переводчик, детский писатель Пиктемир (Никитин) Н.Н. (с. Акулево) успел выпустить сборник для детей «Колхозные ребята», погиб на фронте в 1943 г. Степанов (Степхим) М.С. (д. Шибачево-Ишаки) погиб под Сталинградом в бою 23 августа 1942 г. Плодотворно и долго работали на творческой ниве литературного искусства Уйăп Мишши, Г. Орлов.

Виртуальная выставка по ссылке Творческая интеллигенция Чебоксарского района — участники Великой Отечественной войны

Данные представлены на 61 листе.

6.05.2020

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