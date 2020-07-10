Музей «Бичурин и современность» п. Кугеси подготовил виртуальную выставку «Наедине с природой. Соловьева Наталия Николаевна», приуроченную к юбилею художника и педагога Наталии Соловьевой.

Она родилась 10 июля 1960 года в д. Ядринкасы Чебоксарского района в семье Романовых — Николая Федотовича (1934-2017) и Галины Никитичны (1939-2018).

Окончила Ишлейскую среднюю школу в 1977 году. С 1980 по 1986 гг. училась на художественно-графическом факультете Чувашского государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева. Получив диплом, работала учителем изобразительного искусства, труда и черчения в средней школе №13 до 1995 года, затем учителем художественного труда в гимназии № 1 г. Чебоксары.

С 2004 года по сегодняшний день является доцентом кафедры дизайна и методики профессионального обучения ЧГПУ, преподает на факультете художественного и музыкального образования Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Кандидат педагогических наук, член Союза дизайнеров России Соловьева Н.Н. автор более 40 научных публикаций по темам педагогики профессионального обучения в сфере дизайна.

В 2013 году она представила персональную выставку и в родном районе — в музее «Бичурин и современность». В фонде музею хранятся подаренные ею 2 работы. Одна из них «Путь к Великой стене» написана во время проведения Первого межрегионального проектного семинар-пленэра «Никита Бичурин ‒ посол мира, созидания и дружбы народов» в сентябре 2017 года. Она также постоянный участник итоговых выставок творческого союза художников, уроженцев Чебоксарского района, «Хамăръен» с 2017 года.

В 2019 году Наталию Николаевну избрали председателем Правления Чувашской Республиканской общественной организации «Союз чувашских художников».

10.07.2020

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