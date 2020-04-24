В Чебоксарском районе выявлено три случая коронавируса, один из них в Большекатрасьском сельском поселении.

Как сообщил глава Большекатраського сельского поселения Юрий Башкиров, в поселении находятся 4 человека, вернувшихся с других регионов, которые должны в обязательном порядке соблюдают 14-дневный карантин.

Жительница д. Яуши, у которой выявили коронавирус, на данный момент находится на лечении в медицинском учреждении. Ее супруг прошел тестирование на COVID-19, вирусная инфекция у него не подтвердилась. Несмотря на это, мужчина пробыл на двухнедельном карантине в режиме самоизоляции.

24.04.2020

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