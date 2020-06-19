Заявление о мошенническом хищении денег с банковской карты поступило в отдел МВД России по Чебоксарскому району от 50-летней жительницы одной из деревень. По словам женщины, в начале июня на её мобильный телефон позвонил мужчина и предложил заработать в Интернете. Для этого ей нужно было установить на смартфон специальное мобильное приложение. «В течение трёх дней на её счета приходило по 800 рублей, — сообщили в отделении дознания отдела полиции. — Так называемые бонусы. Заработать предлагали играя на электронных фондовых рынках».

Предполагаемый работодатель постоянно общался с женщиной по телефону. После установки указанного мобильного приложения, ей стали приходить сообщения с запросом на разрешение операций, на которые мужчина велел отвечать положительно. Таким образом, с банковской карты 50-летней сельчанки были списаны 136 тысяч рублей — накопленные за несколько лет сбережения.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

19.06.2020

www.tavanen.ru