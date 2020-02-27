В полицию обратился 39-летний житель Батыревского района, который стал жертвой интернет-мошенника. Мужчина рассказал, что собирался приобрести для автомашины «красивый» государственный регистрационный знак. Подходящее объявление он нашел в социальной сети, где номер с тремя семерками был выставлен на продажу за 80 000 рублей.

Как сообщает МВД по Чувашии, неизвестный, с которым потерпевший вел переписку в Интернете, сообщил, что готов зарегистрировать госномер на автомашину после перевода предоплаты и обещал встретить возле здания ГИБДД в Чебоксарском районе. Однако после перевода 49 000 рублей, интернет-собеседник перестал отвечать на сообщения. В заранее оговоренном месте встречи его также никто не ждал.

МВД по Чувашской Республике напоминает, что при покупке товаров в Интернете можно столкнуться с мошенниками и лишиться денежных накоплений. Также не оплачивайте товар и не перечисляйте предоплату, не убедившись в добросовестности продавца.

27.02.2020

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