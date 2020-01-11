В Чувашии за минувшие сутки мошенники похитили у жителей порядка 344 тысяч рублей. Чаще всего преступники представлялись работниками банков и под предлогом защиты от несанкционированного списания денежных средств, завладевали реквизитами карты, после чего обнуляли счета.

Как сообщает МВД по Чувашии, среди пострадавших — двое мужчин. 10 января в отдел полиции № 3 УМВД России по городу Чебоксары обратился 43-летний мужчина, у которого было похищено 3 с половиной тысячи рублей. Чебоксарец заказал через специализированный сайт автомагнитолу. За эти деньги он планировал получить проигрыватель с 12-дюймовым экраном, мощным процессором, встроенной памятью, системой навигации и прочими полезными функциями. Мужчина оплатил товар наложенным платежом, но в посылке вместо ожидаемой магнитолы оказалось мыло…

Еще один чебоксарец, которому 41 год, заказал через Интернет детали от шлифовальной машинки. Деньги были переведены заранее. За 4 тысячи рублей горожанин также получил коробку с мылом.

11.01.2020

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