В рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в Чувашии успешно проведено 2 конкурса по предпринимательству среди молодежи «Лучший бизнес-план».

Принять участие в конкурсах смогли подростки в возрасте от 14 до 17 лет, прошедшие обучающие курсы «Азбука предпринимателя» и «Фабрика предпринимательства. Дети».

Конкурсными комиссиями был проведен отбор лучших проектов – бизнес-планов, способных создать успешное дело. Всего на конкурс «Лучший бизнес-план» был подан 41 проект.

Экспертами была проведена оценка проекта на оригинальность бизнес-идей и проработанность финансово-экономической части работы, а также уделялось особое внимание на социальную значимость бизнес-проекта по месту его реа­лизации.

Наилучшими проектами были признаны:

– «Развлекательный центр «Shiny» ученика МБОУ «Гимназия № 6» города Новочебоксарск Чувашской Республики Дмитриева Андрея Анатольевича – участника образовательного курса «Азбука предпринимателя».

– «Надень и улыбнись» – эксклюзивные украшения ручной работы учениц лицея № 4 города Чебоксары Николаевой Валерии Александровны и Малиновой Анны Сергеевны, участницы образовательного курса «Фабрика предпринимательства. Дети».

В качестве подарка победителям были вручены ценные призы.

Справочно. Региональный проект «Популяризация предпринимательства» направлен на стимулирование интереса к бизнесу граждан различных целевых групп (планирующих открытие собственного дела, начинающих или активных предпринимателей). В рамках проекта для них были предусмотрены образовательные мероприятия. Обучающие курсы «Азбука предпринимателя» и «Фабрика предпринимательства. Дети» направлены на формирование предпринимательского мышления у молодежи и проходили в течение месяца в образовательных учреждениях трех городов Чувашии – Чебоксар, Новочебоксарска и Канаша. Курсы включали в себя теоретические и практические занятия, открытые уроки с участием действующих предпринимателей, проведение деловых игр. По завершении курсов участники защищали командные и индивидуальные бизнес-проекты, разработанные в ходе курсов. Всего приняли участие в обучающих курсах 649 лиц в возрасте от 14 до 17 лет.