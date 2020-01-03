Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует плюсовую температуру в ближайшие дни.
Сегодня местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, сохранение гололеда, местами налипание мокрого снега.Ветер юго-западный ночью 7-12м/с, днём 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6°, днём -3…+2°. На дорогах накат, гололедица.
4 января — местами небольшие осадки в виде снега,мокрого снега.Ветер юго-западный ночью 10-15 м/с, днём 8-13 м/с. Температура ночью 0…-5°, днём -4..+1°,На дорогах накат, гололедица.
5 января возможны местами небольшие осадки в виде снега,мокрого снега, ветер юго-западный 6-11 м/с.Температура ночью -1…-6°, днём -4 …+1°.На дорогах накат, гололедица.
3.01.2020
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