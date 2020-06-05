Такое решение 5 июня принял врио Главы Чувашии Олег Николаев после совещания с главами администраций муниципалитетов республики.

В декабре прошлого года на благоустройство дворов выделили 1,5 миллиарда рублей. Но до сих пор часть этих средств не законтрактована, деньги провисли. Олег Николаев отчитал руководителей районов за нерадивое отношение к ремонту дворовых территории.

Врио Главы Чувашии поручил часть высвободившихся средств направить на проектирование и реконструкцию тепловых и газораспределительных сетей, то есть деньги вернутся в муниципалитеты, только на другие направления.

«Не за горами зима. Если Шумерлю взять, там реализованы хорошие решения по модульным котельным, но большие потери в тепловых сетях, которые требуют обновления. И в итоге получается незаконченный процесс. И это нивелирует колоссальный эффект модернизации котельных. Также у нас перед коллегами из «Газпрома» есть обязательства по синхронизации инвестиционного процесса. И мы не имеем права здесь подводить коллег. В обозначенные сроки, а это 2022 год, в Заволжье должен прийти газ, и люди почувствуют реальные изменения качества жизни», — отметил Олег Николаев.

Руководитель региона также поручил направить часть высвободившихся средств на поддержку личных подсобных молочных хозяйств в летний период.

5.06.2020

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