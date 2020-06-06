Мобильные группы продолжают дежурство на кладбищах Чебоксарского района, посещение которых запрещено на Троицу из-за ситуации с коронавирусом.
Возле кладбищ в д. Большие Карачуры и д. Сятракасы Лапсарского сельского поселения нарушителей не выявлено.
Вблизи кладбища на выезде из п. Кугеси также ведется дежурство членами мобильной группы. Массовых посешений не зарегистрировано.
В Сарабакасинском и Чиршкасинском сельских поселениях въезды на кладбища перекрыты сигнальными лентами.
В д. Толиково Атлашевского сельского поселения дежурство ведется силами полиции и сотрудников администрации поселения.
В д. Сархорн Большекатрасьского сельского поселения на входе в кладбище дежурят работники культуры. Они раздают листовки с информацией о запрете посещения кладбищ.
6.06.2020
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