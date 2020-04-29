Сегодня мобильная группа в составе трех человек (ведущий специалист-эксперт отдела экономики администрации Чебоксарского района Нина Данилова, сотрудник Центра гигиены и эпидемиологии в Новочебоксарске Валентин Александров, сотрудник прокуратуры Чебоксарского района Елена Бородина, начальник отдела экономики администрации района Людмила Софронова) обследовала объекты торговли и крупные промышленные предприятия для контроля за соблюдением санитарных правил.

Она посетила салон красоты, супермаркет в п. Кугеси, где убедилась в том, что меры предосторожности для нераспространения коронавируса предпринимаются. На входе установлены антисептики с распылителями (для удобства использования), в парикмахерских сотрудники работают в защитных костюмах.

В с. Ишлеи мобильная группа проверила, как обследуются сотрудники на входах. И в ООО «ИЗВА», и в ОАО «ЧЭМЗ» им измеряют температуру тела с помощью тепловизора, установлены емкости с антисептиками для обработки рук.

В Лапсарах мобильная группа проверила работу хозяйственного магазина.

В ходе рейда нарушений не выявлено.

Выезд мобильной бригады 29.04.20 по Чебоксарскому району

29.04.2020

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