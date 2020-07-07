Многодетные матери Чувашии награждены знаком «Анне»

7 июля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Врио Главы Чувашии Олег Николаев наградил за вклад в достойное воспитание детей знаком материнской славы «Анне»Ананьеву Марину Станиславовну, мать шестерых детей (город Новочебоксарск) , Егорову Анну Васильевну, мать пятерых детей (Алатырский район) , Конькову Веру Константиновну, мать шестерых детей, (Мариинско-Посадский район) , Романову Надежду Геронтьевну, мать семерых детей (Цивильский район) Субакаеву Наталью Владимировну, мать шестерых детей (Козловский район) , Чубукову Светлану Васильевну, мать шестерых детей (Урмарский район) .

7.06.2020

www.tavanen.ru

Временно исполняющий

обязанности Главы

Чувашской Республики   –   О.Николаев

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