Врио Главы Чувашии Олег Николаев наградил за вклад в достойное воспитание детей знаком материнской славы «Анне»Ананьеву Марину Станиславовну, мать шестерых детей (город Новочебоксарск) , Егорову Анну Васильевну, мать пятерых детей (Алатырский район) , Конькову Веру Константиновну, мать шестерых детей, (Мариинско-Посадский район) , Романову Надежду Геронтьевну, мать семерых детей (Цивильский район) Субакаеву Наталью Владимировну, мать шестерых детей (Козловский район) , Чубукову Светлану Васильевну, мать шестерых детей (Урмарский район) .
7.06.2020
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Временно исполняющий
обязанности Главы
Чувашской Республики – О.Николаев
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