9 января Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев в Доме Правительства провел рабочую встречу с прокурором Чувашской Республики Василием Пословским, руководителем Управления ФСБ России по Чувашской Республике Игорем Кобыляченко и министром внутренних дел по Чувашской Республике Виктором Шметковым.

Глава республики поблагодарил руководителей органов правопорядка за слаженную работу сотрудников их ведомств во время проведения новогодних и рождественских мероприятий.

Отмечено, что благодаря конструктивному взаимодействию всех органов власти на территории Чувашии были эффективно обеспечены антитеррористическая защищенность объектов, безопасность граждан и общественный порядок. Отдельное внимание уделялось профилактической работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. В целом праздники прошли спокойно, без чрезвычайных ситуаций.

Прокурор Чувашской Республики Василий Пословский отметил, что Координационным совещанием при Главе Чувашской Республики по обеспечению правопорядка в Чувашской Республике, Комиссией по профилактике правонарушений в Чувашской Республике и Антитеррористической комиссией Чувашской Республики была проведена большая подготовительная работа. Общими усилиями удалось правильно спланировать, организовать и обеспечить проведение всех праздничных мероприятий.

В ходе совещания обсуждены дальнейшие совместные меры по сохранению стабильной ситуации в республике.

Михаил Васильевич Игнатьев выразил уверенность в том, что взаимодействие с силовыми структурами и впредь будет столь же конструктивным и плодотворным.

9.01.2020

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