15 января в Москве начал работу XI Гайдаровский форум «Россия и мир: Вызовы нового десятилетия». В течение двух дней мероприятие будет проходить в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС). В этом году на форум в общей сложности зарегистрировано более 14 700 участников, среди которых 600 спикеров из более 30 стран. Программа включает 85 сессий различных форматов, посвященных обсуждению актуальной российской повестки и того, как на нее влияет мировая ситуация.

В первый день форума Глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев по приглашению ректора РАНХиГС Владимира Мау принял участие в деловом ужине «Через инвестиционную привлекательность к экономике доверия».

В качестве экспертов на мероприятии выступили председатель ВЭБ РФ Игорь Шувалов, заместитель Министра финансов Российской Федерации Андрей Иванов, заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Александр Пироженко, руководители международных корпораций, а также главы субъектов Российской Федерации.

Обсуждались вопросы доверия и понимания между государством, иностранными инвесторами и российским бизнесом. Участники мероприятия также говорили о том, какие факторы влияют на принятие инвестиционных решений, какие меры принимаются государством для решения ключевых проблем инвестиционной привлекательности страны, какая работа ведется в регионах по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. На повестку мероприятия было вынесено обсуждение законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации».

Отметим, что в Чувашской Республике ведется активная политика поддержки инвестиционных партнеров. Так, в 2019 году Чувашская Республика в числе первых 14 субъектов Российской Федерации предусмотрела механизм государственной поддержки инвестиционной деятельности в виде инвестиционного налогового вычета.

На протяжении последних пяти лет Чувашия сохраняет высокие позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (2015 год – 9 место, 2016 год – 6 место, 2017 год – 2 место, 2018 год – 8 место, 2019 год – 11 место) и остается в тройке регионов-лидеров по Приволжскому федеральному округу наряду с Татарстаном и Ульяновской областью.

Новым окном возможностей стало создание территории опережающего социально-экономического развития в городе Канаше. Создание инженерной инфраструктуры в Канаше при финансовой поддержке Фонда моногородов уже дает свои результаты. За три последних года в экономику города дополнительно привлечено около 1,5 млрд рублей инвестиций в основной капитал и создано 295 новых рабочих мест.

В 2019 году большим историческим событием стало открытие современного тепличного комплекса пятого поколения «Новочебоксарский». Он позволит дополнительно выращивать не менее 16 тысяч тонн тепличных овощей ежегодно, создать до 2021 года порядка 500 новых рабочих мест.

Продолжается запуск проектов в индустриальных парках г. Чебоксары. Резидентами уже вложено более 800 млн рублей инвестиций, создано около 170 рабочих мест.

В прошлом году был введен в эксплуатацию завод по производству и крупноузловой сборке турбокомпрессоров. В 2020 году в индустриальном парке г. Чебоксары первой очереди планируется открытие производства литьевых и холодноштампованных металлоизделий, а также электротехнического производства. В индустриальном парке второй очереди в 2020 году планируется запуск производства кровельных материалов.

В Чувашской Республике также ведется активная работа с предприятиями по оказанию содействия в получении государственной поддержки за счет средств федерального и республиканского бюджетов. По оценке, объем государственной поддержки, оказанной промышленным предприятиям республики в 2019 году, составил 1,8 млрд рублей (что на 90% больше, чем к уровню 2018 г.).

15.01.2020

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