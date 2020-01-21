Михаил Игнатьев огласит Послание 28 января

21 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

28 января состоится оглашение ежегодного Послания Главы Чувашии Государственному Совету Чувашской Республики.

В Послании озвучиваются  стратегические направления развития региона, основные векторы работы Правительства, Государственного Совета, органов местного самоуправления, предприятий и организаций республики на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Традиционно при подготовке документа учитываются предложения жителей Чувашии, представителей общественных организаций и других институтов гражданского общества.

Торжественное собрание транслируется в режиме реального времени на Национальном телевидении Чувашии, Национальном радио Чувашии и на сайте Национальной телерадиокомпании Чувашии.

21.01.2020

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