28 января состоится оглашение ежегодного Послания Главы Чувашии Государственному Совету Чувашской Республики.
В Послании озвучиваются стратегические направления развития региона, основные векторы работы Правительства, Государственного Совета, органов местного самоуправления, предприятий и организаций республики на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
Традиционно при подготовке документа учитываются предложения жителей Чувашии, представителей общественных организаций и других институтов гражданского общества.
Торжественное собрание транслируется в режиме реального времени на Национальном телевидении Чувашии, Национальном радио Чувашии и на сайте Национальной телерадиокомпании Чувашии.
21.01.2020
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