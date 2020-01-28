28 января, выступая в Чувашском государственном театре оперы и балета с ежегодным Посланием Государственному Совету республики, Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев подчеркнул, что считает необходимым продолжить совершенствование инструментов интерактивной связи органов власти с населением.

Глава Чувашии считает, чтобы максимально эффективно решать стоящие перед органами власти задачи, нужен постоянный диалог с жителями республики. «Необходимо не просто выслушивать, но и слышать, и понимать нужды и чаяния простых людей. Только в этом случае мы достигнем поставленных целей», – подчеркнул он в Послании.

Сегодня все сферы экономики и общественной жизни пронизывают цифровые технологии. В прошлом году в своем Послании Михаил Васильевич Игнатьев призвал всех должностных лиц уделять больше внимания социальным сетям, оперативно реагировать на обращения граждан, получать обратную связь. За прошедшее время почти все руководители органов исполнительной власти республики и органов местного самоуправления открыли личные аккаунты в наиболее распространенных социальных сетях.

С прошлого года через систему мониторинга «Инцидент-менеджмент» получено более 9,5 тысяч сообщений о том, что не удовлетворяет наших граждан в повседневной жизни. Благодаря неравнодушию жителей республики органы государственной власти и органы местного самоуправления смогли своевременно отреагировать и решить более 75% проблем, существовавших в различных сферах.

«Открытость, честность, публичность – вот главные принципы, на которых всегда будет строиться взаимодействие государственной и муниципальной власти с гражданским обществом в Чувашии», – подчеркнул Глава Чувашии.

28.01.2020

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