Михаил Игнатьев в беседе с журналитами подвел итоги года

27 декабря, 2019 - Актуально - нет комментариев

27 декабря Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с журналистами ведущих СМИ республики.

В ходе общения с Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым стало известно, что в следующем году в республику поступят не менее 600 млн рублей на приобретение общественного транспорта.

«Троллейбусные парки Чебоксар и Новочебоксарска обновим и тем самым создадим комфортные условия для пассажиров. Касаясь общественного транспорта, который поедет из Чебоксар в Новочебоксарск и обратно, докладываю: 4 троллейбуса мы купили, это безрогие троллейбусы на автономном ходу. 9 января я запланировал проехать по этому маршруту. Поеду вместе с другими пассажирами, новочебоксарцами, чебоксарцами. Совершим пробный рейс», – поделился планами Михаил Игнатьев.

Отвечая на вопрос, связанный с участием в выборах, которые должны пройти в республике осенью 2020-го года, Михаил Игнатьев напомнил, что неоднократно отвечал на эту тему.

«Скоро 10 лет наступит, как я служу Отечеству, народу Чувашской Республики. Это огромный срок в этой должности. Будет показатель доверия высокий, тогда, пожалуйста, на выборы можно идти», – резюмировал он.

В процессе разговора журналисты также подняли проблему с пробками на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Богдана Хмельницкого в Чебоксарах, поинтересовались разрешением экологической проблемы, связанной с «Юрмой», развитием массового спорта в республике, а также реализацией плана мероприятий в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и 100-летия Чувашской автономии.

За почти два часа беседы руководитель региона ответил более чем на 30 вопросов журналистов по самым разным темам.

27.12.2019

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