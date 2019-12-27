Михаил Игнатьев встретился с юным спорстменом Денисом Николаевым

27 декабря, 2019 - Актуально - нет комментариев

27 декабря Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев встретился c Денисом Николаевым. Открытку, на которой мальчик написал, о каком подарке мечтает в канун Нового года, Глава республики вчера снял с «Ёлки желаний» в Кремле.

Сразу после возвращения в республику Михаил Игнатьев исполнил мечту юного жителя Чувашии. Дениса Николаева вместе с мамой пригласили в Дом Правительства, где руководитель региона поздравил его с наступающим Новым годом и вручил столь желанный подарок – боксерскую грушу, а в придачу к ней еще и боксерские перчатки.

В беседе с Главой республики Денис рассказал, что серьезно увлекается смешанными единоборствами, ходит в секцию при спортивной школе им. В.С. Соколова. Ему 14 лет и он учится в чебоксарской школе №43.

Михаил Васильевич Игнатьев пообещал следить за успехами молодого человека.

«Желаю тебе стать великим чемпионом, как наши прославленные спортсмены-боксеры Валериан Соколов, Валерий Лаптев. Главное – никогда не падать духом, тренироваться, стремиться к цели, и тогда победа будет за тобой», – напутствовал юного спортсмена Глава Чувашии. Он также передал подарки для младшей дочери семьи Николаевых, которая увлекается музыкой и танцами.

Напомним, вчера, 26 декабря, в рамках заседания Государственного совета под председательством Президента России Владимира Владимировича Путина прошла Всероссийская новогодняя акция «Ёлка желаний». В ней приняли участие руководители всех регионов России. В Большом Кремлевском дворце они подходили к украшенным елкам и снимали с веток открытки в виде новогодних шаров с желаниями детей со всей страны. Своими мечтами делились сироты, дети из малоимущих и многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках прошлогодней акции (2018-2019 гг.) по всей стране было исполнено 450 заветных желаний. Тогда Глава Чувашии исполнил мечту трехлетнего Трофима Егорова из Новочебоксарска, подарив ему удобный массажный стол.

27.12.2019

www.tavanen.ru

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