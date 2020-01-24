24 января в преддверии Дня российского студенчества Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев встретился с представителями учащейся и рабочей молодежи, достигшими значительных успехов в учебе, бизнес-проектировании, научной, творческой, производственной, управленческой деятельности. Во встрече также участвовал министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Кудряшов.

Мероприятие прошло в Центре интерьера и дизайна, где была организована выставка достижений стипендиатов. Молодые люди презентовали результаты своей работы в трудовых отрядах, участия в поисковом, добровольческом движениях, а также победы на всероссийских фестивалях и конкурсах.

«Вы занимаетесь и учебой, и творчеством, думаете о будущем. Со своей стороны мы стремимся всеми силами поддерживать вас в ваших добрых начинаниях, создать среду для вашей самореализации на территории родного региона и нашей Российской Федерации», – сказал Михаил Игнатьев, приветствуя студентов и поздравляя их с праздником.

Глава Чувашии принял участие в проекте «Дискуссионные студенческие клубы «Диалог на равных» и ответил на вопросы молодых людей. Разговор получился доверительным: руководитель региона рассказал про свои студенческие годы, увлечения, работу на ответственном посту Главы республики. Он пожелал присутствующим стремиться к лидерству и постоянно учиться, чтобы не отставать от жизни.

Михаил Игнатьев и Сергей Кудряшов вручили молодым людям свидетельства на получение специальной стипендии за особую творческую устремленность. Студентка Чебоксарского кооперативного института Ирина Баймулкина была награждена нагрудным знаком лауреата Государственной молодежной премии Чувашской Республики за высокие спортивные достижения в тяжелой атлетике.

Отметим, что специальной стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность ежегодно удостаивается тысяча представителей молодежи и студентов. Из них более 23% – это представители рабочей молодежи сфер образования, культуры, спорта, экономики, 76,3% – обучающиеся образовательных организаций.

Всего на сегодняшний день в вузах, техникумах и колледжах Чувашии насчитывается 62,7 тыс. студентов, половина из них обучается на бюджетной основе.

24.01.2020

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