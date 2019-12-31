31 декабря Глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев принял участие в торжественной церемонии вручения ключей от автомобилей скорой медицинской помощи. Новую технику, закупленную в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, получили подстанции Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, а также Президентский перинатальный центр.

Церемония состоялась в городе Чебоксары на площади Республики. В мероприятии также участвовали депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Леонид Черкесов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Владимир Викторов, главный врач БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии Ольга Краузе, водители и заведующие подстанций (отделений) скорой медицинской помощи, руководители медицинских организаций.

«Государственная программа обновления автомашин скорой медицинской помощи работает эффективно, не на словах, а на деле. Из года в год мы обновляем технику, чтобы медицинские работники могли своевременно и качественно оказывать необходимую помощь», – отметил в приветственном слове Глава Чувашии.

Он подчеркнул, что новые машины не должны простаивать, их нужно эффективно использовать во благо жителей республики. При этом работа по обновлению медицинского автотранспорта будет продолжена. В 2020 году будет закуплено 53 машины для неотложной медицинской помощи. В республиканском бюджете Чувашской Республики предусмотрено на эти цели больше 40 миллионов рублей.

«Надеюсь, что удовлетворенность населения работой медработников и службы «03» в целом улучшится. Мы рассчитываем на вас, и уверены, что вы будете своевременно, без сбоев приезжать на вызов и оказывать медицинскую помощь пациентам. Спасибо за службу! Счастья в новом году!» – сказал Михаил Васильевич Игнатьев.

В распоряжение бригад скорой помощи поступили 30 новых автомобилей: 23 «ГАЗели», шесть автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» на базе автомобиля Форд Транзит и один Ситроен. Для Президентского перинатального центра закуплено два реанимобиля для новорожденных детей. Все автомобили оснащены в полном соответствии со стандартами оказания скорой медицинской помощи. Везде установлена навигационная система ГЛОНАСС.

Сегодня скорая медицинская помощь населению республики оказывается 100 круглосуточными выездными бригадами. Автопарк службы «03» насчитывает 190 автомобилей. За 2016–2019 годы его удалось полностью обновить: закуплена 191 единица санитарного автотранспорта.

Благодаря обновлению автопарка службы «03» увеличилась своевременность прибытия бригад – с 95,8% в 2015 году до 99,5% в 2019 году (в том числе на участки федеральных трасс с наибольшей концентрацией ДТП – до 99,9%). Время ожидания бригад скорой медицинской помощи снизилось с 13,2 минуты в 2015 году до 11,3 минуты в 2019 году (на 14,4%).

По эффективности работы «скорой помощи» Чувашия занимает третье место среди 85 регионов России.

31.12.2019

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