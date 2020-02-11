Тринадцатилетний Михаил Глазов из города Канаш стал национальным рекордсменом по скьюбу (механическая головоломка в стиле кубика Рубика, состоящая из частей, которые вращаются и меняют своё положение) на соревнованиях «Izhevsk Winter Cube-2020». 8 февраля Михаил собрал скьюб за 1,57 секунды! С этим результатом он занял первое место в России и 80 в мире. Об этом сообщает администрация Канаша (Чувашия).

На турнире выступали спидкуберы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Казани, Набережных Челнов, Йошкар-Олы, Нижнекамска, Глазова. Возрастной диапазон участников — от 8 до 52 лет. В этом году участники соревновались по 11 дисциплинам, среди них : сборка кубика одной рукой, сборка нестандратного кубика, сборка кубика вслепую.

11.02.2020

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