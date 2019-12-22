19 ноября в медиа-центре Мининформполитики Чувашии прошла прямая линия с министром физической культуры и спорта Чувашской Республики Михаилом Богаратовым. Глава спортивного ведомства более часа в прямом эфире обсуждал актуальные вопросы, волнующие спортсменов и любителей здорового образа жизни.

В ходе прямой линии министр сообщил о строительстве новых спортивных объектов. «Что касается планов на строительство новых спортивных объектов в рамках программы «Спорт – норма жизни», то в 2020 году планируем построить плавательный бассейн в селе Аликово, в 2021 году – оздоровительный комплекс в селе Ишлеи», — рассказал Михаил Богаратов.

Руководитель спортивного ведомства также подвел итоги первого года реализации в регионе федеральной и республиканской программ «Спорт – норма жизни». По словам министра на реализацию программ в 2019 году было выделено свыше 280 млн. рублей, и работа велась в нескольких направлениях. Во-первых, в Чебоксарах началось строительство Регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе ПФО им. Героя Советского Союза А.В. Кочетова. Объект будет сдан в эксплуатацию в мае 2020 года. Второе важное направление – это строительство спортивных площадок для подготовки и тестирования жителей по нормативам ГТО. В 2019 году такие площадки были оборудованы в девяти муниципалитетах. В ближайшие два года аналогичные площадки появятся ещё в восьми муниципальных районах. Кроме того, новое специализированное оборудование закупается для спортивных школ олимпийского резерва с целью приведения их в нормативное состояние. В этом году уже оснащены оборудованием и инвентарём пять республиканских школ олимпийского резерва на общую сумму 42,8 млн рублей. Работа в данном направлении продолжится и в следующем году.

22.12.2019

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