Минтранс Чувашии сообщает, что выполняемый подрядными организациями комплекс мероприятий по содержанию региональных автодорог, не является достаточным и вызывает ряд нареканий по качеству и своевременности выполнения. На сегодняшний день на региональной сети автодорог работы выполняют ООО «Воддорстрой» — 514,5 км и ООО «Дортех» — 1 012,8 км.

Данная ситуация сложилась по следующим причинам. В декабре 2019 года КУ «Чувашупрдор» с целью заключения государственных контрактов на содержание автомобильных дорог на 2020-2022 гг. было сформировано 4 лота, что являлось оптимальным решением в части распределения нагрузки по региональной сети. Однако по итогам торгов по всем 4 лотам победителями были признаны 2 вышеуказанные подрядные организации.

Силы и средства 2 компаний недостаточны для выполнения содержания автодорог региональной сети надлежащим образом.

Зачастую, ввиду нехватки единиц техники и материалов подрядные организации не в состоянии оперативно реагировать на погодные условия и принимать меры по ликвидации ямочности и иных дефектов дорожного покрытия, что негативно сказывается на техническом состоянии автодорог и вызывает недовольство со стороны жителей республики.

Кстати Минтрансом Чувашии было принято решение об увеличении в 2020 году объема финансирования на содержание региональной сети почти в 2 раза. Если в 2019 году расходы по содержанию составляли 390 млн.рублей, то в этом году они уже составили 700 млн.рублей.

10.03.2020

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