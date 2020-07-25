Заместитель министра строительства и коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков, комментируя представленную 24 июля Комплексную программу социально-экономического развития Чувашии до 2025 года, обозначил стремление федерального ведомства поддерживать Чувашию в проектах по чистой воде, по оздоровлению реки Волги, и в целом по национальному проекту «Жилье и городская комфортная среда».

«В некотором смысле Чувашская Республика – это российская мечта. Потому что здесь основу экономики составляет, прежде всего, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и высочайший туристический потенциал. Место с хорошей экологией, с замечательной рекой Волгой», – сказал Дмитрий Волков.

Также замминистра отметил высокий потенциал республики, основанный на специалистах, занятых в строительной отрасли. Он подчеркнул, что каменщики из Чувашии ценятся по всей стране. Ведь в регионе зарождалась традиция монолитного отечественного строительства.

Строительство является сильной составляющей и значимым элементом экономики Чувашии. В предстоящие пять лет отрасль будет продолжать развиваться. К примеру, по жилой застройке планируется рост в 1,5 раза.

«Мы умеем строить качественное жилье, научились формировать вокруг жилых домов современные комфортные общественные пространства, следующим шагом должна стать трансляция накопленного опыта на все муниципальные образования республики», – анонсировал врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Напомним, что в республике планируется провести инвентаризацию полномочий органов местного самоуправления, чтобы сделать их работу эффективнее, а качество муниципальных услуг жителям Чувашии – выше.