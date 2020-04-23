Врио главы Чувашии Олег Николаев, еще будучи депутатом Государственной Думы России, предложил освободить ритейлеров от уплаты этих налогов с товаров, передаваемых на благотворительные цели.

На днях Министерство промышленности и торговли России концептуально поддержало законодательную инициативу ныне врио Главы Чувашии.

Отметим, что Олег Николаев поддерживает благотворительность и в должности руководителя региона. По его поручению после введения режима повышенной готовности на территории Чувашии начали активно работать волонтеры. Только в столице республики открылся 21 территориальный волонтерский центр. Активисты доставляют продукты, лекарства, предметы первой необходимости пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Не остались в стороне и предприятия Чувашии. В результате договоренностей врио Главы региона с их руководителями антисептиками и дезинфицирующими средствами обеспечены больницы республики, продукты нуждающимся передают компании агропромышленного комплекса, горячие обеды для врачей поставляют предприятия общественного питания и индивидуальные предприниматели. Причем на безвозмездной основе. Также средства на оснащение медицинских учреждений дополнительным оборудованием перечислили крупные холдинги, а также депутаты Государственной Думы РФ от Чувашии.

23.04.2020

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