Минобразования: школьница потеряла сознание в бассейне

3 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

Минобразования Чувашии сообщает, что на уроке физкультуры, проходившем в бассейне в чебоксарской гимназии № 1, произошла трагедия – погибла ученица 7 класса. По оперативным данным, девочке стало плохо в бассейне, она потеряла сознание, не успев выйти из воды.  Учителем  физической  культуры и школьным  фельдшером была оказана оперативная медицинская помощь, приехавшей бригадой врачей скорой помощи были проведены реанимационные мероприятия, но вернуть девочку к жизни не  удалось.

В настоящее время ведется следствие, выясняются причины  трагедии.

По итогам окончания следственных мероприятий Минобразования Чувашии будет проведена проверка по данному факту и даны соответствующие рекомендации всем образовательным учреждениям по вопросу проведения уроков плавания.

 

 

3.03.2020

www.tavanen.ru

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