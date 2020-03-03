Минобразования Чувашии сообщает, что на уроке физкультуры, проходившем в бассейне в чебоксарской гимназии № 1, произошла трагедия – погибла ученица 7 класса. По оперативным данным, девочке стало плохо в бассейне, она потеряла сознание, не успев выйти из воды. Учителем физической культуры и школьным фельдшером была оказана оперативная медицинская помощь, приехавшей бригадой врачей скорой помощи были проведены реанимационные мероприятия, но вернуть девочку к жизни не удалось.
В настоящее время ведется следствие, выясняются причины трагедии.
По итогам окончания следственных мероприятий Минобразования Чувашии будет проведена проверка по данному факту и даны соответствующие рекомендации всем образовательным учреждениям по вопросу проведения уроков плавания.
3.03.2020
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