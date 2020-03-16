Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики в связи со складывающейся эпидемической ситуацией по новой коронавирусной инфекции, в целях предупреждения дальнейшего распространения заболевания в образовательных организациях настоятельно рекомендовало ввести ограничительные мероприятия в образовательных организациях и на объектах, расположенных на территории Чувашской Республики,с 12 марта 2020 г., отменить все массовые культурно-развлекательные и спортивные мероприятия. Об этом сообщается на сайте отдела образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района.

В случае невозможности отмены массовых мероприятий провести в местах массового скопления людей (в том числе в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятий) и перевозки детей все необходимые действия по усилению режима текущей дезинфекции с проведением санобработки до и после мероприятий.

Ведомство велело общеобразовательным организациям ограничить допуск посетителей в образовательные организации, в том числе с круглосуточным пребыванием (Чувашский кадетский корпус, школы-интернаты, центры для детей-сирот и т.д.).

Министерство также рекомендует общеобразовательным организациям перейти на обучение без перемещения детей по кабинетам, отменить все массовые мероприятия и выезды на экскурсии, не только на этой неделе, но и в период весенних каникул, которые начинаются у школьников с 23 марта т.г.

16.03.2020

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