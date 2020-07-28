Во вторник в Чебоксарский район с рабочим визитом прибыл министра транспорта Чувашской Республики Владимир Осипов. В ходе его визита были затронуты вопросы строительства, ремонта и содержания дорог и другие темы, не только о Чебоксарском районе, но и в масштабе всей республики. На встрече присутствовали глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасев и главы сельских поселений района.

Важными темами сталиспособность подрядных организаций выполнять взятые по контракту обязательства, строительство транспортных развязок на выездах и подъездах к Чебоксарам, реконструкция Чебоксарского аэропорта, а также условия работы подведомственных Министерству транспорта Чувашской Республики учреждений в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Владимир Михайлович отметил, что карантин не повлиял на строительство дорог, но из-за него серьезно снизилось производство дорожной техники.

Также министр рассказал о том, что к 2023 году через Чувашию пройдет трасса М-12 по территориям ряда районов республики, и работе по сохранению троллейбусного предприятия. К примеру, уже сейчас действует документ, позволяющий сохранить штат, испытывающего финансовые затруднения троллейбусного предприятия и при этом позволяющий в короткое время погасить имеющиеся задолженности по кредитам, также до конца этого года будет закуплено 68 машин. Также достигнута договоренность с одним из предприятий, производящем наземное электрическое транспортное средство.

На встрече была затронута тема важности строительства и закупки новых речных судов, которые позволили бы связать два берега Волги. Министр отметил, что речные предприятия в свое время, к сожалению, распродали большинство имевшихся судов и теперь вопрос о покупке новых стоит особенно остро.

После окончания основного доклада министра главы сельских поселений получили возможность задать назревшие вопросы, связанные с содержанием дорог в их сельском поселении и получили исчерпывающие ответы, а также обещание содействия в решение наиболее сложных для них вопросов.

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