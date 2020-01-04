Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Димитриев 4 января посетил с рабочим визитом БУ «Кугесьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Минтруда Чувашии и БУ «Кугесьский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Минтруда Чувашии.

В рамках рабочей поездки министра состоялись встречи с директором Кугесьского детского дома-интерната для умственно отсталых детей Дмитрием Куракиным и директором Кугесьского дома-интерната для престарелых и инвалидов Константином Никитиным. Руководители доложили, что в зимние каникулы работа учреждений организована надлежащим образом, соблюдены меры безопасности, сформирован график дежурства сотрудников.

Министр Сергей Димиириев пообщался с получателями социальных услуг учреждения и работниками, а также осмотрел комнаты повышенной комфортности, жилые корпуса интернатов.

По итогам рабочей поездки министр акцентировал внимание руководителей подведомственных организаций постоянно работать над повышением качества предоставления государственных социальных услуг и обсудил с руководством учреждений задачи на ближайшую перспективу.

4.01.2020

www.tavanen.ru