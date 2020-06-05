Поручение врио Главы Чувашии Олега Николаева по итогам рассмотрения обращений граждан в социальных сетях, в частности обращение жителей деревни Большие Карачуры о закрытии школы, взял на личный контроль министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев. Руководитель ведомства выехал в Чебоксарский район и на месте ознакомился с условиями обучения детей в Карачуринской основной школе. Об этом сообщает Минобразования Чувашии.

В 2019-2020 учебном году в школе обучались 77 детей. На сегодняшний день здание 1914 года постройки обветшало и не отвечает требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, поэтому в сентябре детей из деревни Большие Карачуры будут возить на школьном автобусе в другие школы района.

«Все необходимые условия для продолжения обучения детьми будут созданы», — прокомментировал Сергей Яковлев. С главой администрации Чебоксарского района Николаем Хорасевым министр обсудил этапы разработки проектной документации для строительства новой школы и возможность привязки к местности школы на 154 ученических места из реестра экономически эффективной проектной документации повторного применения Минстроя России.

Напомним, 27 мая врио Главы Чувашии Олег Николаев провел совещание с главами администраций районов и городов республики, на котором были рассмотрены обращения в социальных сетях, в том числе обращение жителей деревни Большие Карачуры по поводу школы. Олег Николаев дал поручение начать разработку проектной документации для строительства новой школы и принять меры для сохранения учительского состава.

«Помню это здание, был там лично года три назад. Конечно, соглашусь, что ни в коем случае мы не имеем права рисковать жизнью и здоровьем ни детей, ни учителей», – отметил Олег Николаев.

5.06.2020

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