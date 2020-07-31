В пятницу в Чебоксарский район с рабочим визитом прибыл министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев. В ходе совещания, проведенного в актовом зале администрации района, были затронуты вопросы возвращения к традиционному формату обучения, ремонта зданий образовательных учреждений, предстоящего этапа сдачи Единого государственного экзамена (резервные дни) и другие важнейшие вопросы. Вместе с Сергеем Яковлевым в проведении совещания принял участие глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасев.

Сергей Петрович остановился на том, что и министр образования и молодежной политики Российской Федерации Сергей Кравцов, и врио Главы Чувашии Олег Николаев во время совместных совещаний не раз затрагивали темы нехватки педагогических кадров и проблему повышения престижа профессии учителя, а также вопрос заработных плат учителей. Так, в программе «Земский учитель» в этом году приняли участие 4 учителя района. По мнению министра, этого явно недостаточно. Ведь от других регионов в программе участвуют по 20 человек. Причиной столь низкой активности Чувашии министр назвал то, что при прежнем составе министерства в Москву были переданы неправильные сведения. Таким образом, в следующем году будет сделано все возможное, чтобы увеличить квоту.

Коронавирусные трудности, которые перевели школы на дистанционный формат обучения, показали, что не все имеющиеся электронные ресурсы выдержали проверку нагрузками, поэтому в республике началась подготовка собственного учебного ресурса.

Министр коснулся проблем и развития Чебоксарского района. Район развивается успешно, получает демографическое развитие, поэтому здесь велика потребность в строительстве новых школ и детских садов. Идет подготовка проектно-сметной документации по строительству школы в поселке Кугеси, продолжается строительство детского сада в деревнях Большие Катраси и ремонт детского сада в д. Пархикасы. Также в этом году в школы района прибудут 4 новых школьных автобуса.

В дальнейшем поддержка образования в республике будет только усилена. Как подчеркнул министр, 1/3 средств консолидированного бюджета республики будут затрачены именно на реализацию поставленных в этой сфере целей.

После окончания доклада Сергея Яковлева собравшиеся в зале педагоги получили возможность задать свои вопросы.

Педагогов интересовали вопросы окончания затянувшихся ремонтных работ в образовательных организациях, работа школьных автобусов после возобновления учебного года, но в условиях еще не окончившейся пандемии, а директор МБОУ «Кугесьская СОШ №1» Наталия Григорьева вновь подняла тему трудностей дистанционного обучения. Сергей Яковлев отметил, что основной этап инфекционной угрозы уже позади, и надо возвращаться к традиционной учебной жизни.

После окончания совещания Сергей Яковлев и Николай Хорасев в сопровождении начальника отдела образования и молодежной политики администрации района Марины Никитиной посетили построенный Большекатрасьский детский сад. Здесь были осмотрены спальные, пищевой блок, игровые комнаты и раздевалки. Здесь руководство республиканского профильного ведомства и глава администрации района еще раз напомнили подрядчика о важности завершения работ по взятым на себя обязательствам в срок. Также гости посетили Синьял-Покровскую среднюю общеообразовательную школу. Здесь Николай Хорасев и Марина Никитина встретились с педагогическим составом школы, чтобы обсудить назревшие вопросы в преддверии нового учебного года.



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