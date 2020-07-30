Министр здравоохранения Чувашской Республики посетил Чебоксарский район

Сегодня с рабочим визитом Чебоксарский район посетил министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов. Совместно с главой администрации района Николаем Хорасевым Владимир Геннадьевич побываал в Чебоксарской районной больнице, где продолжается капитальный ремонт.

Здесь их встретил коллектив районной больницы во главе с главным врачом Владимиром Викторовым. Подрядные работы выполняет ООО «СМУ –ВИОН-21». Цена контракта составляет 240 793 16 рублей. На данном этапе предусмотрены замена деревянных оконных блоков, замена дверей и полов, отделочные работы стен и потолков, ремонт входной группы и капитальный ремонт инженерных сетей. Ремонт планируется завершить в сентябре этого года. Министр ознакомился строительными работами, пообщался с врачами и пациентами, поинтересовался основными нуждами больницы. Например, вопрос заданный им одной из посетительниц, звучал таким образом: «Не испытываете ли вы недостатка во врачах?»

Позже в актовом зале было проведено итоговое собрание с врачами больницы, в ходе которого Владимир Степанов обсудил важные темы, связанные развитием первичного звена здравоохранения, коллеги обсудили моменты, связанные с здравоохранением в Программе комплексного социально-экономического развития Чувашской Республики 2020-2025 годов.

«Развитие первичного звена здравоохранения очень важно. Только в этом году в республике планировалось построить 6 ФАПов, но, путем экономии средств удалось сделать так, что будет построено 8. Один из них появится и в деревне Шоркасы (Чиршкасинское сельское поселение). Конечно, фельдшерско-акушерские пункты, будут оснащены самым современным оборудованием. Всего для них планируется закупить 1800 единиц техники.

В начале года у руля республики встал Олег Алексеевич Николаев, а вместе с ним сменилась и команда, определяющая курс республики. В соответствии с новым видением была разработана и «Комплексная программа социально-экономического развития Чувашской Республики 2020-2025-годов», которая определит развитие региона в этот период. Но стоит помнить, основная цель этой программы — наше с вами благосостояние.

За последние месяцы в республике сильно возросли показатели смертность. Не последнюю роль в этом сыграла и эпидемия, связанная коронавирусной инфекцией. Чаще она уносит жизни тех, кто болеет сопутствующими заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой, дыхательной и кровеносной систем, поэтому на базе республиканской клинической больницы запланировано строительство Регионального сосудистого центра», – сказал министр.

Позже Владимир Степанов упомянул о прошедшем видеосовещании под руководством Президента России Владимира Путина, где было дано указание использовать санаторно-курортный потенциал республики (в том числе и преимущества богатого лечебной грязью и минеральными водами региона) для реабилитации граждан, пострадавших от новой коронавирусной инфекции. Отличным подспорьем для этого, по мнению министра, является санаторий «Надежда».

Глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасев отметил, что администрация района работает в тесном взаимодействии с районной больницей и всегда готова оказать ей всю необходимую поддержку. Возвращаясь к затронутой министром здравоохранения теме экономического и промышленного развития региона, Николай Евгеньевич выразил готовность использовать весь имеющийся потенциал муниципалитета, в ходе визитов в район не раз отмеченный с положительной стороны врио Главы Чувашской Республики, для дальнейшего развития.

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