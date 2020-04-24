24 апреля министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов и первый заместитель министра Алексей Кизилов, по поручению врио Главы Чувашии Олега Николаева, посетили инфекционный корпус Больницы скорой медицинской помощи в столице Чувашии. Министр ознакомился с условиями пребывания пациентов в инфекционном отделении БСМП в связи с распространением в социальных сетях ролика о якобы неблагоприятных условиях содержания больных.

Надев специальные защитные костюмы, Владимир Степанов совместно с главным врачом БСМП Ильдаром Абызовым проверил палаты и пообщался с пациентами.

Из-за проведения в палатах инфекционного отделения срочного монтажа кислородной разводки, пациентов, готовящихся к выписке, перевели из типовых боксированных палат в палаты для больных с ограниченными возможностями, лежачих. В таких палатах глухая стена санузла демонтирована для удобства транспортировки на носилках и вместо нее установлена мягкая переносная ширма.

Минздрав Чувашии сообщает, что пациенты инфекционного корпуса в должной мере обеспечены горячим питанием и питьем, для их лечения имеются все необходимые лекарственные препараты, а персонал отделения круглосуточно работает в одноразовых средствах инфекционной защиты.

24.04.2020

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