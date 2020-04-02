Министр внутренних дел Чувашии произвёл кадровые назначения

2 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

В МВД по Чувашии -новые кадровые назначения. 

Приказом министра внутренних дел по Чувашской Республике Виктора Шметкова назначены начальником УМВД России по г.Чебоксары подполковник полиции Чурбанов Владимир Васильевич; заместителем начальника управления ГИБДД МВД по Чувашской Республике полковник полиции Михайлов Марат Сергеевич; начальником оперативного отдела МВД по Чувашской Республике подполковник полиции Халманов Сергей Николаевич.

Вновь назначенные руководители представлены личному составу главой МВД по Чувашской Республике генерал-майором полиции Виктором Шметковым.

2.04.2020

www.tavanen.ru 

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