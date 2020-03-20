Минздрав Чувашии сообщает, что в настоящее время состояние больного, у которого выявлен коронавирус, удовлетворительное, по его словам он чувствует себя хорошо. Кроме небольшой слабости пациента ничего не беспокоит. Нет ни кашля, ни боли в горле, ни насморка и других привычных симптомов ОРВИ. Температура в пределах нормы.

Пациент находится в специализированной боксированной палате инфекционного отделения Больницы скорой медицинской помощи. Палата одноместная с изолированной вентиляцией и индивидуальным санузлом, где в том числе есть душевая. Питание трехразовое, доставляется через специальный шлюз в стене палаты.

Все необходимые лечебно-профилактические мероприятия проводятся медперсоналом в специализированных защитных костюмах.

В Чувашии под меднаблюдением по COVID-19 находятся 193 человека.

20.03.2020

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