Из зарегистрированных 15 апреля в Чувашии 13 случаев коронавируса 5 — у сотрудников Второй городской больницы, один — в Чебоксарах. Они находились под наблюдением медиков до официального подтверждения анализов из Нижегородской лаборатории.

Также коронавирус выявлен у двоих приезжих в Чебоксарах и Новочебоксарске, у пяти контактных — в Алатыре, Цивильске, Шумерлинском районе, Чебоксарах. Их выявили благодаря проводимым противоэпидемическим мероприятиям.

Возраст заболевших — от 33 до 78 лет. Всем назначена индивидуальная терапия.

Всего в Чувашии зарегистрировано 79 случаев коронавируса.

15.04.2020

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