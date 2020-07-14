В минувшие выходные Росстат опубликовал сведения о зарегистрированных умерших с установленным диагнозом COVID-19 за апрель-май 2020 года. Согласно этим данным в Чувашии за указанный период умерло 34 ковид-положительных пациента, что больше, чем в оперативной сводке Минздрава Чувашии. Аналогичная картина сложилась и в других регионах ПФО. Однако, Минздрав Чувашии не видит странностей в опубликованных цифрах.

Заместитель министра здравоохранения Чувашии Владимир Дубоврассказал, что ведомство сообщает в республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией данные умерших пациентов только после патологоанатомического исследования. При том, если оно показывает COVID-19 как основную причину смерти.

«Следует отметить, что установление в качестве основной причины смерти COVID-19 проводится только по результатам патологоанатомического исследования тела умершего с вирусологическим исследованием секционного материала, на которое отводится срок не более 1 месяца. Ежедневно в оперативный штаб передается информация именно о подтвержденных в ходе патологоанатомического следования случаях ковид, а не умерших за сутки. С этим связаны возможные разночтения в цифрах», — прокомментировал он.

Кроме того, Владимир Дубов добавил, что методические указания по кодировке причин смерти в период пандемии коронавируса были направлены в регионы только 27 мая 2020 года. «В них четко прописаны рекомендации выбора основной причины смерти: «смерть от COVID-19″ или «смерть при COVID-19″», — уточнил заместитель министра здравоохранения Чувашии.

Напомним, что официальная статистика Росстата содержит четыре определяющих категории смертности, связанной с заражением коронавирусом. Первая — основной причиной смерти стал COVID-19, он идентифицирован в полном объеме, при жизни или посмертно сделан положительный тест на новую коронавирусную инфекцию. Вторая — вирус не идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила от COVID-19. Третья — вирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. И четвертая — ковид не является основной причиной смерти, не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

Также домыслы вызвали данные Росстата о числе зарегистрированных родившихся, умерших, браков и разводов. На что республиканский Минздрав Чувашии сообщил, в Чувашской Республике за январь-май 2020 года общая смертность действительно увеличилась на 201 человек по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Заместитель министра здравоохранения Чувашии отметил превышение смертности в классе «внешние причины». То есть за счет суицидальных проявлений, отравления алкоголем, болезней системы кровообращения у лиц старшей возрастной группы с последствиями ранее перенесенных инсультов, а также частично болезней органов дыхания за счет внебольничных пневмоний, вирусологическая диагностика которых не выявила при жизни и при патологоанатомическом исследовании связи с новой коронавирусной инфекцией.