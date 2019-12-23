В Чувашии после прохождения теплого фронта на дорогах образовалась гололедица.

Минздрав Чувашии напоминает, что избежать неприятностей позволит знание определенных правил. Лучше носить удобную обувь на плоской подошве или низком каблуке. По возможности, стараться избегать скользких участков, а если уж идете по такому — передвигайтесь мелкими шагами, чуть скользя, словно на маленьких лыжах. При падении надо постараться присесть, уменьшив высоту «полета», и сгруппироваться — притянуть подбородок к груди, убрать кисти рук к животу, прижать локти к бокам, выдвинуть плечи вперед и держать ноги вместе. Падать лучше на бок. Если же получается на спину, то необходимо прижать подбородок к груди, а руки раскинуть как можно шире. Это снизит вероятность черепно-мозговой травмы. При падении на ступенях лестницы очень важно защитить лицо и голову, прикрыв их руками. Не пытайтесь затормозить падение, растопырив руки и ноги — это только увеличит количество повреждений. Переломы конечностей возникают из-за того, что, падая, человек инстинктивно выставляет вперед руку и обрушивается на нее всем весом тела.

Чтобы обезопасить себя от падения, необходимо позаботиться о наличии «правильной» обуви. Зимние ботинки должны иметь подошву из каучука или плотной резины с глубоким рисунком. Чем она гибче и мягче, тем лучше сцепление со льдом. Обувь на высоком каблуке — не лучший выбор для зимних прогулок. В гололед она повышает риск травмирования голеностопного сустава, а также вероятность получения ушиба или перелома. Для женщин идеальный каблук — широкий и сравнительно невысокий, 4–5 сантиметров. Для зимней мужской обуви он тоже может быть, сантиметра в полтора. В таких ботинках или сапогах стопа чувствует себя естественно и меньше устает. Для наилучшего сцепления со льдом можно «протюнинговать» подошву шипами, специальными насадками — «ледоступами» или просто приклеить наждачную бумагу.

В гололед необходимо тщательно выбирать маршрут. Выбирайте путь, где есть возможность ухватиться за надежную опору в момент падения. Во время движения не делайте широких шагов и не поднимайте ноги высоко, также старайтесь наступать на всю длину подошвы и расслабьте ноги в коленях. Помимо всего прочего, не держите руки в карманах, поскольку, скорее всего, вы не успеете их вытащить и сгруппироваться.

Справочно Если вы все же упали, то постарайтесь оценить свое самочувствие и «масштаб трагедии». Первая помощь пострадавшему напрямую зависит от характера полученной травмы. При ушибе конечности появляется припухлость и гематома, но при этом двигать рукой или ногой вы все равно можете или испытываете легкую боль. Для уменьшения отека, к месту ушиба приложите что-то холодное. Если боль не проходит в течение длительного времени, обязательно обратитесь к врачу, а вот при сильных ушибах головы медицинский осмотр желательно провести сразу же. При вывихе обычно наблюдается заметная деформация сустава, а при сгибании-разгибании чувствуется сильная боль. В этом случае также необходимо приложить к поврежденному месту что-то холодное, чтобы уменьшить боль и предупредит быстрое развитие отека. Конечность нужно зафиксировать, после чего обратиться к врачу. Перелом можно заподозрить по неестественному положению руки или ноги и/или острой боли, которая усиливается при попытке пошевелить конечностью. Для открытых переломов характерно повреждение кожи из которого могут торчать обломок кости, а при закрытых есть вероятность появления подкожного «бугра» или видимое изменение нормального положения конечности. В обоих случаях необходимо вызвать «скорую» и, по возможности, не двигаться. При травме необходимую помощь окажут в травмпункте. В Чебоксарах круглосуточно работают травмпункт Городской клинической больницы № 1 (пр. Тракторостроителей, 46, телефон регистратуры 23-57-60) и травмпункт Больницы скорой медицинской помощи (пр. Московский, 47). Детей принимают в травмпункте Республиканской детской клинической больницы (ул. Гладкова, 27).

23.12.2019

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