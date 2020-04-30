В Чувашии на 30 апреля 2020 года под наблюдением находится 1637 человека. Из них изолированы в домашних условиях 1044 человека; госпитализированы 533 человека, включая 14 несовершеннолетних.
В обсервационном отделении «Алый парус» находится 60 человек, из них 7 несовершеннолетних, 19 человек выезжали за пределы Российской Федерации — 4 человека посещали Индонезию, 9 человек — Индию, 2 человека — Таиланд, 4 человека — Узбекистан.
У 539 человек подтверждена коронавирусная инфекция:
|Алатырский район 14;
Аликовский район 6;
Батыревский район 24;
Вурнарский район 10;
Ибресинский район 3;
Канашский район 24;
Козловский район 1;
|Комсомольский район 8;
Красночетайский район 12;
Мариинско-Посадский район 10;
Моргаушский район 7;
Порецкий район 20;
Урмарский район 23;
Цивильский район 15;
Чебоксарский район 14;
|Шемуршинский район 10;
Шумерлинский район 18;
Ядринский район 36;
Яльчикский район 9;
Янтиковский район 46;
г. Новочебоксарск 16;
г. Чебоксары 213.
К 30 апреля 97 пациентов выписаны с выздоровлением.
У 8 пациентов с COVID-19 констатирована смерть. Новых смертей нет.
Ожидается предварительное подтверждение результатов анализа у 47 человек.
Как сообщил министр здравоохранения Владимир Степанов, с 14 мая планируется развернуть до 90 коек на базе Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования для лечения пациентов с COVID-19. Всего в республике развернуто 609 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
«Всего в Чувашии в наличии 422 аппарата ИВЛ. Они предназначены для оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также эти аппараты используются для пациентов с онкологическими заболеваниями и в хирургических стационарах. На сегодня для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией задействовано 53 аппарата ИВЛ», — пояснил министр здравоохранения.
30.04.2020
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