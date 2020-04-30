В Чувашии на 30 апреля 2020 года под наблюдением находится 1637 человека. Из них изолированы в домашних условиях 1044 человека; госпитализированы 533 человека, включая 14 несовершеннолетних.

В обсервационном отделении «Алый парус» находится 60 человек, из них 7 несовершеннолетних, 19 человек выезжали за пределы Российской Федерации — 4 человека посещали Индонезию, 9 человек — Индию, 2 человека — Таиланд, 4 человека — Узбекистан.

У 539 человек подтверждена коронавирусная инфекция:

Алатырский район 14; Аликовский район 6; Батыревский район 24; Вурнарский район 10; Ибресинский район 3; Канашский район 24; Козловский район 1; Комсомольский район 8; Красночетайский район 12; Мариинско-Посадский район 10; Моргаушский район 7; Порецкий район 20; Урмарский район 23; Цивильский район 15; Чебоксарский район 14; Шемуршинский район 10; Шумерлинский район 18; Ядринский район 36; Яльчикский район 9; Янтиковский район 46; г. Новочебоксарск 16; г. Чебоксары 213.

К 30 апреля 97 пациентов выписаны с выздоровлением.

У 8 пациентов с COVID-19 констатирована смерть. Новых смертей нет.

Ожидается предварительное подтверждение результатов анализа у 47 человек.

Как сообщил министр здравоохранения Владимир Степанов, с 14 мая планируется развернуть до 90 коек на базе Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования для лечения пациентов с COVID-19. Всего в республике развернуто 609 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

«Всего в Чувашии в наличии 422 аппарата ИВЛ. Они предназначены для оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также эти аппараты используются для пациентов с онкологическими заболеваниями и в хирургических стационарах. На сегодня для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией задействовано 53 аппарата ИВЛ», — пояснил министр здравоохранения.

30.04.2020

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