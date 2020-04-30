Минздрав сообщил о заболеваемости коронавирусом в районах Чувашии

30 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Чувашии на  30 апреля 2020 года под наблюдением находится 1637 человека. Из них изолированы в домашних условиях 1044 человека; госпитализированы 533 человека, включая 14 несовершеннолетних.

В обсервационном отделении «Алый парус» находится 60 человек, из них 7 несовершеннолетних, 19 человек выезжали за пределы Российской Федерации — 4 человека посещали Индонезию, 9 человек — Индию, 2 человека — Таиланд, 4 человека — Узбекистан.

У 539 человек подтверждена коронавирусная инфекция:

Алатырский район 14;

Аликовский район 6;

Батыревский район 24;

Вурнарский район 10;

Ибресинский район 3;

Канашский район 24;

Козловский район 1;

 Комсомольский район 8;

Красночетайский район 12;

Мариинско-Посадский район 10;

Моргаушский район 7;

Порецкий район 20;

Урмарский район 23;

Цивильский район 15;

Чебоксарский район 14;

 Шемуршинский район 10;

Шумерлинский район 18;

Ядринский район 36;

Яльчикский район 9;

Янтиковский район 46;

г. Новочебоксарск 16;

г. Чебоксары 213.

К 30 апреля 97 пациентов выписаны с выздоровлением.

У 8 пациентов с COVID-19 констатирована смерть. Новых смертей нет.

Ожидается предварительное подтверждение результатов анализа у 47 человек.

Как сообщил министр здравоохранения Владимир Степанов, с 14 мая планируется развернуть до 90 коек на базе Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования для лечения пациентов с COVID-19. Всего  в республике развернуто 609 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

«Всего в Чувашии в наличии 422 аппарата ИВЛ. Они предназначены для оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также эти аппараты используются для пациентов с онкологическими заболеваниями и в хирургических стационарах. На сегодня для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией задействовано 53 аппарата ИВЛ», — пояснил министр здравоохранения.

30.04.2020

www.tavanen.ru

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