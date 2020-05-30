В Чувашии у 14 пациентов с COVD-19 констатирован летальный исход, в одном случае смерть наступила за пределами республики (Московская область).

Две смерти зафиксированы за последние сутки.

Как сообщает Минздрав Чувашии, 13 умершей от новой коронавирусной инфекции стала женщина 1955 г.р., проживала в г. Чебоксары. Она находилась на госпитализации в Больнице скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии с 13 мая.

Еще один, 14 случай смерти от covid-19 — женщина 1949 г.р., пенсионерка, жительница Комсомольского района. Находилась на госпитализации в Второй городской больнице Минздрава Чувашии с 10 мая.

Справочно Показатели для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в Чувашии :

-коэффициент распространения инфекции – 0,88 (рекомендовано не более 1);

-процент свободного коечного фонда – 47,2% (рекомендовано 50% и более);

-показатель тестирования на COVID-19 на 100 тыс. населения – 110,4 (рекомендован не менее 70).

30.05.2020

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