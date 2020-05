View this post on Instagram

Показатели для поэтапного снятия ограничительных мероприятий: коэффициент распространения инфекции – 0,88 (рекомендовано не более 1). процент свободного коечного фонда – 47,2% (рекомендовано 50% и более). Показатель тестирования на COVID-19 на 100 тыс. населения – 110,4 (рекомендован не менее 70). У 2798 человек подтверждена коронавирусная инфекция, включая 36 несовершеннолетних. 1242 человек выздоровели, из них 574 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением. Суточный темп прироста заболевших COVID-19 – 3,3%. У 14 пациентов с COVD-19 констатирован летальный исход, в 1 случае смерть наступила за пределами республики ( Московская область). 13 умершей от новой коронавирусной инфекции стала женщина 1955 г.р., проживала в г. Чебоксары. Находилась на госпитализации в БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии с 13 мая. 14 случай смерти от covid-19 — женщина 1949 г.р., пенсионерка. Жительница Комсомольского района. Находилась на госпитализации в БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии с 10 мая. Врачи сделали все возможное для спасения жизней пациенток, но их спасти не удалось. Приносим соболезнования родным и близким. #минздрав21 #здравоохранение21 #стопкоронавирус21 #covid_19