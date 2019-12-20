С 1 по 8 января 2020 г. будет организована работа стационарной и амбулаторной служб медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, в следующем порядке:1 января 2020 г. – нерабочий праздничный день;2, 3, 4 января 2020 г. – по графику субботы, неотложная помощь с 8:00 до 14:00 часов с приемом вызовов до 13:00;5 января 2020 г. – нерабочий праздничный день;6 января 2020 г. – по графику субботы, неотложная помощь с 8:00 до 14:00 часов с приемом вызовов до 13:00;7 января 2020 г. – нерабочий праздничный день;8 января 2020 г. – по графику субботы, неотложная помощь с 8:00 до 14:00 часов с приемом вызовов до 13:00.

В приемном покое Больницы скорой медицинской помощи, Республиканской детской клинической больницы, Городской клинической больницы № 1 будет обеспечено оказание медицинской помощи в неотложной форме с 1 по 8 января 2020 г. в круглосуточном режиме.

Работа детской молочной кухни и раздаточных пунктов:

1 января 2020 г. – нерабочий праздничный день;

2, 3 января 2020 г. – по графику работы;

4 января 2020 г. – нерабочий праздничный день;

5, 6 января 2020 г. – по графику работы;

7 января 2020 г. – нерабочий праздничный день;

8 января 2020 г. – по графику работы.

Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы будет работать в следующем порядке:

1 января 2020 г. – нерабочий праздничный день;

2, 3, 4 января 2020 г. – по графику работы;

5 января 2020 г. – нерабочий праздничный день;

6 января 2020 г. – по графику работы;

7 января 2020 г. – нерабочий праздничный день;

8 января 2020 г. – по графику работы.

20.12.2019

www.tavanen.ru