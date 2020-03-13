Минздрав Чувашии сообщает, что число отравившихся в столичной школе №50 составляет 34.

В сети появились сообщения о том, что в чебоксарской школе произошло массовое отравление и количество пострадавших составляет свыше 150 человек. Обращаем внимание, что данная информация недостоверна.

На 13 марта за медицинской помощью с симптомами кишечного заболевания обратились 34 человека, из них 27 несовершеннолетних. 12 человек, из них семь несовершеннолетних госпитализированы в БСМП, еще 10 детей находятся на стационарном лечении в ГДБ№2. Всем обратившимся оказана необходимая медицинская помощь, назначено лечение. При необходимости могут быть развернуты дополнительные койко-места.

Причины группового заболевания уточняются специалистами управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике. Также проверку проводят уполномоченные органы при содействии медицинских работников.

13.03.2020

www.tavanen.ru