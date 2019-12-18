В столице Чувашии микрорайон «Благовещенский» обесточен.
В Единой дежурно-диспетчерской службы сообщают, что отключение двух линий 10 кВ от подстанции «Стрелка» Северных электрических сетей произошло в связи с повреждением кабеля при производстве работ по горизонтально-направленного бурению подрядной организации ООО «Коммунальные технологии».
В настоящее время кабели отсоединены. Ремонтно-восстановительные работы будут выполнены силами бригад ООО «Вереск» и ОСП «Чебоксарские электрические сети» ООО «Коммунальные технологии».
По предварительной информации, подача электроэнергию в микрорайон будет восстановлена до полуночи 18 декабря.
Ход работ в месте устранения аварии находится на особом контроле руководства города Чебоксары.
18.12.2019
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