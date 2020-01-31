Состоялось заседание Чувашской республиканской санитарно-противоэпидемической комиссии. Одной из тем повестки заседания стал вопрос о принимаемых в республике мерах по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Чувашии.

24 января 2020 года вступило в силу зарегистрированное в Минюсте России по поручению Председателя Правительства Российской Федерации Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», в котором определен перечень мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации. Во исполнение данного постановления разработан Комплексный план мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой короновирусной инфекции в Чувашской Республике.

Управлением совместно с Министерством здравоохранения Чувашской Республики отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами, приняты меры по обучению медицинского персонала.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике — Чувашии осуществляется досмотр и проводится санитарно-карантинный контроль международных рейсов в воздушном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту г. Чебоксары. В 2020 году в сезонном расписании их возобновление запланировано только на апрель.

В настоящее время, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионах КНР, должностные лица Управления проводят дополнительные инструктажи для сотрудников контрольных органов, администрации пункта пропуска по организации работы в условиях осложнения эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Кроме этого, осуществляется контроль за обеспечением дезинфекционного режима на транспортных узлах, в местах массового скопления народа, проводится работа с туристическими фирмами и туроператорами, связанная с информированием граждан, выезжающих в зарубежные страны.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике

31.01.2020

www.tavanen.ru